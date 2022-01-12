Дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл показала себя и рассказала о беде, которая с ней произошла вдали от дома.

Как пишет Politeka.net, Злата Митчелл - старшая дочь Оли Фреймут от британского бизнесмена. Сейчас девочка учится в США, куда уехала не так давно. 15-летняя Злата уже активно ведет социальные сети и делится с фанатами многим интересным.

На новых сторис Злата пожаловалась, что не может покинуть Турцию и вернуться в США.

"Это треш. Я не улетаю в Лос Анджелес сегодня. Наш самолет задержали и я опоздала на рейс. Я застряла в Стамбуле. Без никаких билетов и ВайФай", - написала Злата.

"Застряла в моем любимом аэропорту Стамбула. Я так сделал. Я не лечу в Лос-Анджелес сегодня. Я должна решить, что мне делать, потому что на следующий день рейса нет", - написала Митчелл на следующем сторис.

"Мне любопытно, чем это закончится, когда я, наконец, доберусь до своей школы. Потому что иногда я забываю, что лечу в США не только для того, чтобы провести время в Лос-Анджелесе", - дополнила Злата.

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