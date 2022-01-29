Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка була однією зі ста суддів популярного талант-шоу "Співають всі", показала, як виглядала 15 років тому.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 34-річна українська співачка Анастасія Приходько, яка була однією зі ста суддів популярного шоу "Співають всі" та запам'яталася глядачам своєю прискіпливістю, часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та показує буденне життя.

Так, цього разу Приходько вирішила опублікувати фото з журналу за 2007 рік.

"Це журнал 2007 року", - написала Настя.

Зауважимо, що тоді співачка зайняла перше місце в шоу "Фабрика зірок 7", яке показували на російському Першому каналі. Після перемоги в проєкті Приходько почала співпрацювати з відомим продюсером Костянтином Меладзе.

Зауважимо, що 1 лютого переможниця "Фабрики зірок-7" проведе прямий ефір, де відповість на питання шанувальників.

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