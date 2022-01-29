Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Шэрон Стоун опубликовала нарезку с эпизодами из фильмов, в которых она снималась – от самых первых до последних.

«Меня зовут…», - подписала видео актриса.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу теплых слов.

«Каждая из этих ролей потрясающая», «Джинджер» - один из лучших персонажей, когда-либо изображавшихся в кино! Просто супер, Шэрон!», «Обожаю эти роли, эти образы!», «И все еще горячая, как сальса с призрачным перцем на техасском бетоне под полуденным солнцем», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Шэрон Стоун стала широко известной после своей роли в фильме «Основной инстинкт». Однако и до этого она играла красоток в фильмах с такими звездами как Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. В начале 2000-х звезда перенесла инсульт, после чего некоторое время не снималась в кино.

Напомним, что Шэрон Стоун засветила свое лицо вблизи без фотошопа: "Так может не каждая женщина".

Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун в блестящих штанах впечатлила внешностью: "Хочу быть ею".

Также Politeka писала, что Шерон Стоун в узком боди ошеломила смелой позой: "Эти ноги...".