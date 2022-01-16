Відома голлівудська актриса Шерон Стоун продовжує радувати модними образами і не приховує природну красу під фільтрами.

Як повідомляє Politeka.net, відома голлівудська актриса Шерон Стоун, отримала визнання після провокаційної ролі у фільмі "Основний інстинкт", а її сцена на допиті стала однією з культових. Причому виконавиця як і раніше продовжує радувати яскравим зовнішнім виглядом.

Зараз Шерон віддає перевагу зручності і короткі стрижки, більш простий і менш химерний стиль. Однак навіть в чорних брюках і кофті, а також туфлях на шпильці вона здатна заінтригувати фанатів.

"Ось ми на зйомках: секретний проект 🤣 😂 ❣" - пише Шерон.

Шанувальники відразу обговорили зовнішній вигляд актриси: "Команда мрії!; Живи заради цих трьох! ❤ ; гарна насолода на зйомках бути❤️; Привіт з Верони, Італія, мадам!!; Здорово!!!; Королева мого серця! ❤ ️; Я хочу бути нею; Вау, міс Стоун, ви приголомшливо виглядаєте! Берег; бережіть себе, Шерон Стоун ⚘".

А нещодавно 63-річна зірка кіно поділилася на своїй сторінці сміливим фото, на якому позує у вельми пікантному образі. Перед камерою актриса з'явилася в зухвалому образі-на ній вузьке чорне боді, яке підкреслило струнку фігуру і декольте, а зверху накинула строкатий шовковий халатик.

У підписі до публікації Стоун розповіла, що цей знімок був зроблений в 2020 році.

Нагадавши, 63-річна Шерон Стоун чесно показала обличчя поблизу без фотошопу: "так може не кожна жінка".

Як повідомляла Politeka, 63-річна Шерон Стоун вразила екстремальними забавами, кадри:"в душі всі ми великі діти".

Також Politeka писала, що Шерон Стоун заворожила вигинами в облягаючому платті на сторінках глянцю: "елегантна леді".