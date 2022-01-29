18-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Маша, которая уже три года живет отдельно от родителей, показала, как подросла сестра Катя, которой уже пять годиков.

Как пишет Politeka.net, 18-летняя Маша Кравец - дочь Елены Кравец, звезды "Квартал 95". Девушка уже три года отдельно живет от родителей, ведь после рождения в 16-м году двойняшек Кати и Ивана, которым сейчас по 5 лет, в доме стало мало места и поэтому родители предложили снимать квартиру с подружкой. Маша больше 10 лет занимается танцами, а недавно начала активно развивать свой аккаунт в Инстаграм, где раньше не очень много публикаций можно было увидеть от дочери Кравец.

А в этот раз Маша опубликовала видео, на котором снимала Катю, которая что-то смотрела в планшете. Малышка была в белом платье и стильных розовых очках и увлекательно работала с гаджетом.

Маша убрала звук в видео и поставила розовое сердечко со звездочками на видео.

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