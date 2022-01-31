Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является звездой "Дизель шоу". На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новое видео. На кадрах Булитко с красной помадой и длинными волосами устроила танцы перед камерой. Артистка держит в руке мандарин и бросает его перед собой, пока двигается из стороны в сторону (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Стоит отметить, что на Булитко короткое платье с цветочным принтом, которое показывает её идеальную фигуру.
Поклонники артистки оставили ей множество комментариев под публикацией: "Очаровательная Виктория", "Уххх", "Красотка", "Самая лучшая", "Вы очень красивая", "Викуся, не шали", "Безупречная красотка", "Виктория, ты супер красотка", "Вау, ласточка", "Танцовщица", "Красотка", "Потрясающая пластика".
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