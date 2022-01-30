Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным украинским юмористом, который попробовал завоевать сердце актрисы Ксении Мишиной на шоу "Холостячка". Но звезда выбрала Александра Эллерта, с которым через некоторое время рассталась. Зато Рыбак и Эллерт подружились, вместе проводят досуг, а также участвуют в съемках. не забывает Андрей и об Инстаграм, где в этот раз показал, как его "обманули" в детстве.
На видео Рыбак показал только свое лицо, демонстрируя, что ничего не понял.
"Мама всегда говорила: "Вырастешь - поймешь". И вот ты вырос, но так нихрена и не понял", - было написано в видео.
"А вы поняли, если да, то напишите", - было написано в посте.
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Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Ты просто еще не вырос", "Да, жизнь такая. Непредсказуемо ты можешь быть в ж..", "Когда появятся детки только тогда поймёшь".
Напомним, возлюбленная финалиста "Холостячки" Андрея Рыбака пофасонила в наряде из веревочек
А еще Politeka писала, что экс-участник и друг Эллерта Андрей Рыбак рассказал о недуге, который его подкосил
Также Politeka сообщала, что Андрей Рыбак из "Холостячки" неожиданно обнаружил себя на сайте знакомств