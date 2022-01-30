Бывший участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак, друг победителя проекта Александра Эллерта, показал, как его "обманула" самая главная женщина жизни.

Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным украинским юмористом, который попробовал завоевать сердце актрисы Ксении Мишиной на шоу "Холостячка". Но звезда выбрала Александра Эллерта, с которым через некоторое время рассталась. Зато Рыбак и Эллерт подружились, вместе проводят досуг, а также участвуют в съемках. не забывает Андрей и об Инстаграм, где в этот раз показал, как его "обманули" в детстве.

На видео Рыбак показал только свое лицо, демонстрируя, что ничего не понял.

"Мама всегда говорила: "Вырастешь - поймешь". И вот ты вырос, но так нихрена и не понял", - было написано в видео.

"А вы поняли, если да, то напишите", - было написано в посте.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Ты просто еще не вырос", "Да, жизнь такая. Непредсказуемо ты можешь быть в ж..", "Когда появятся детки только тогда поймёшь".

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