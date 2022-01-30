Как передает Politeka.net, Виктория Булитко прославилась как актриса и юмористка в программе "Дизель шоу". На своей странице в Инстаграм артистка делится моментами из жизни и показывает, как проходят её съемки в разных творческих проектах. На этот раз Булитко поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах артистка с красной помадой позирует с цветком в руке. Стоит отметить, что актрисе придает шарма её шикарная прическа.

"Италия стучится в двери

Какая у тебя Любимая Страна ?

Ну, кроме Украины", — спросила у своих поклонников Виктория Булитко.

Поклонники оставили множество комментариев под новой публикации звезды "Дизель шоу": "Королева", "Очень талантливая и невероятно красивая", "Вы очень красивая девушка", "Королева красоты", "Красотка просто", "Красивые очень фото, яркие! Но, свет падает неудачно - показана тонна грима".

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