Певица Надя Мейхер, которая была солисткой группы ВИА Гра до 2011 года, показала себя крупным планом и рассказала о своей философии.

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная украинская певица. Артистка стала популярной, когда пела в группе ВИА Гра, из которой ушла только в 2011 году. Сейчас звезда занимается оперным пением, снимается в кино, а также развивает собственный бренд одежды. Не забывает Надя и об Инстаграм, где в этот раз опубликовала новое фото, показав свою внешность крупным планом.

"Материальный мир нас старается втиснуть во временные рамки. Диктует, что мол ,мы должны поддаваться его темпоритму, успевать впитывать всю информацию, которая появляется в радиусе 360 градусов . Есть ли в этом необходимость ? К чему приводить засорение сознания, чувственности таким количеством мусора? И как научится отличать мусор от чего-то действительно необходимого?

Конечно, у каждого свой уровень сознания, и уровень умения реагировать ( эмоционировать или оставаться просто наблюдателем). Но!

— Нет ! Мудрость и уровень мышления человека не определяется количеством прочитанного и увиденного материала , а качеством этого материала и умением усваивать , умением чувствовать резонанс с услышанным, увиденным, прочитанным, проделанным физически.", - написала Надя.

" Выбор за НАМИ!!!!Люблю Вас!", - написала в конце звезда, признавшись фанатам.

Фанат поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Надежда мой компас земной", "Моя Нади, как всегда умна", "Вы просто чудесная".

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер покорила чувственным видом в платье с огромными вырезами

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