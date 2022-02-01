Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно транслировала в Instagram свою пластическую операцию по увеличению груди, удивила свежими кадрами и призналась, что напилась.
В своих Instagram-сторис Анна опубликовала фото и видео, на которых показала, как выглядела и что творила в алкогольном опьянении.
Так, на одном из кадров актриса при полном параде, с укладкой и макияжем, но отсутствующим взглядом, видно, что она не в себе. "Ой, что вчера творилось. Я напилась", - подписала сторис Тринчер.
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Также девушка рассказала, что пить совершенно не умеет. "Я всегда с алкоголем на ВЫ. Но пить прямо вообще не умею. Ну вот, собственно, по фотопленке могу понять, что вчера было".
На еще одном кадре Анна запечатлена рядом с "гориллой", которую принялась трогать. Это выглядело весьма забавно.
Напомним, Анна Тринчер решила приобщить бабушку к соцсетям и показала результат: "Там такая дрянь!".
Как сообщала Politeka, Анна Тринчер без стеснения спела бабушке нецензурную песню, вызвав недоумение: "Где ты такую нечисть взяла?".
Также Politeka писала, что Анна Тринчер поставила точку в семейном скандале после своей помолвки: "Все видели, что она...".