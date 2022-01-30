Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram, де за нею слідкує майже чотири мільйони людей, популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка разом з Сергієм Притулою вела шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя.
Цього разу Леся показала свій суботній ранок. Телеведуча була дуже роздратована, адже хтось із її сусідів вирішив спозаранку робити ремонт і неприємні звуки було чути у квартирі Нікітюк.
"Мій солодкий ранок🥰😁 Мед для вух ❤️", - іронічно написала телеведуча.
Як бачимо, Леся Нікітюк лежала у ліжку, страждаючи від неприємних звуків.
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Шанувальники прокоментували відео свого кумира, дехто намагався жартувати.
"Це чиясь жінка свого милого "пиляє" 😂😂😂", "У суботу у вашому ЖК можна свердлити?", "Як я це "люблю"… такі ранки - особливо в суботу 😂😂😂🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃….", "Ось що значить жити в новобудові...😢 поки всі пороблять ремонти...", "У вихідні має бути тиша!", "Стоматологи на виїзді😄", "Я це ненавиджу😮", "Сильного терпіння🙌😇", "Сьогодні прямо у багатьох😂", - написали в мережі.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк родом з Хмельницького, але вже декілька років телеведуча живе в столиці і навіть має там власну квартиру.
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