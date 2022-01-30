Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Знаменитість знімається в безлічі проектів, включаючи " Хто проти блондинок?"і" Хто зверху?". А нещодавно Леся у своєму Instagram зізналася, що пішла з "Орел і Решка", так як не змогла домовиться з продюсером. А на нових сторіс Никитюк похвалилася умінням грати на приставці у відеоігри.
На сторіс Никитюк була в грі і стріляла своїх супротивників, які на неї нападали. У зірки досить непогано виходило відбиватися.
"Це я вже так навчилася...", - сказати Леся.
"Тиждень свята", - написала зірка.
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На другому сторіс зірка задалася вічним питанням.
"А ніхто не знає, чи є така гра на плейстейшен, там де типу дружина застукує свого чоловіка з коханкою, а її викидають з дитиною і вона йде в таку розбиту будівлю і їй холодно і дитина плаче...", - запитати Леся.
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