Переможець другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Задворний розповів про те, що його маленька дочка захворіла.

Як пише Politeka.net, 32-річний підприємець поділився неприємною новиною у своїх сторіз. Так, Задворний розповів, що провів день у спортзалі, де в суботу практично не було людей, тому він міг насолоджуватися спокоєм.

Однак, під вечір бізнесмена чекала погана новина: з'ясувалося, що його маленька дочка Кіра захворіла.

"Субота пішла не за планом. Але сьогодні якось двіж до мене намагався щосили "прилипнути"...але був інший настрій і я вирішив побути сам з собою. А ще, захворіла моя дівчинка", - розповів Задворний.

Він поділився зворушливим відео, на якому показав свою розмову з донькою по відеозв'язку. На кадрах Кіра з головою, обмотаною рушником, показує татові іграшкового жовтого каченяти з веселим криком: "Кря!".

"Я зрозумів, я отримаю максимум "кря", так?",- відреагував на це Задворний.

"Настрій грайливий, не хворобливий", - додав він у підписі до відео.

Нагадаємо, що Злата Огневич вибрати Задворного у фіналі другого сезону "Холостячки", проте майже відразу після закінчення зйомок підприємець вирішив розірвати з нею стосунки, зізнавшись, що у нього немає почуттів до співачки.

Кіра - єдина дочка Задворного від його колишньої дружини. Бізнесмен не раз показував, що обожнює проводити час з дівчинкою.

Нагадаємо, кинув Злату Огневич переможець "Холостячки" оцінив зовнішність Дорофєєвої без макіяжу.

Як повідомляла Politeka, улюбленці "холостячок" Тригубенко і Задворний засвітилися разом і розкрили свій план.

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" з Огневич Задворний показав, як зараз виглядає його дочка.