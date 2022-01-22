Як пише Politeka.net, 32-річний підприємець поділився неприємною новиною у своїх сторіз. Так, Задворний розповів, що провів день у спортзалі, де в суботу практично не було людей, тому він міг насолоджуватися спокоєм.
Однак, під вечір бізнесмена чекала погана новина: з'ясувалося, що його маленька дочка Кіра захворіла.
"Субота пішла не за планом. Але сьогодні якось двіж до мене намагався щосили "прилипнути"...але був інший настрій і я вирішив побути сам з собою. А ще, захворіла моя дівчинка", - розповів Задворний.
Він поділився зворушливим відео, на якому показав свою розмову з донькою по відеозв'язку. На кадрах Кіра з головою, обмотаною рушником, показує татові іграшкового жовтого каченяти з веселим криком: "Кря!".
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"Я зрозумів, я отримаю максимум "кря", так?",- відреагував на це Задворний.
"Настрій грайливий, не хворобливий", - додав він у підписі до відео.
Нагадаємо, що Злата Огневич вибрати Задворного у фіналі другого сезону "Холостячки", проте майже відразу після закінчення зйомок підприємець вирішив розірвати з нею стосунки, зізнавшись, що у нього немає почуттів до співачки.
Кіра - єдина дочка Задворного від його колишньої дружини. Бізнесмен не раз показував, що обожнює проводити час з дівчинкою.
Нагадаємо, кинув Злату Огневич переможець "Холостячки" оцінив зовнішність Дорофєєвої без макіяжу.
Як повідомляла Politeka, улюбленці "холостячок" Тригубенко і Задворний засвітилися разом і розкрили свій план.
Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" з Огневич Задворний показав, як зараз виглядає його дочка.