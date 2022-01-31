Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко здобув популярність завдяки проєкту "Холостячка", в якому боровся за серце Ксенії Мішиної. Однак, він був відкинутий актрисою. Після цього Тригубенко став відомим блогером на платформі мережі Instagram, де часто спілкується зі своїми шанувальниками. Цього разу екс-Фіналіст "Холостячки" вирішив відповісти на кілька запитань. На кадрах Тригубенко відверто розповів, ким хотів стати в дитинстві.
"Чесно, в дитинстві, я хотів стати каскадером. Мої улюблені передачі по телевізору були, це коли, хлопці на машинах переверталися, стрибали через вогонь і ось я хотів бути такою людиною. У дитинстві мені навіть велосипед було купувати небезпечно, тому я дуже люблю екстримальний спорт", - розповів Олексій Тригубенко.
Також, екс-учасник "Холостячки" розповів, хто про нього дбає.
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"Тітка Наташа прибирає, ресторани готують. Звичайно, хочеться приїхати додому, а там, щоб тебе чекав кохана людина. Разом готувати, обговорювати справи, дивитися фільми...все буде", - поділився Тригубенко.
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