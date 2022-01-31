Екс-фіналіст першого сезону проєкту "Холостячка" з Ксенією Мішиною - Олексій Тригубенко поділився фактами зі свого життя.

Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко здобув популярність завдяки проєкту "Холостячка", в якому боровся за серце Ксенії Мішиної. Однак, він був відкинутий актрисою. Після цього Тригубенко став відомим блогером на платформі мережі Instagram, де часто спілкується зі своїми шанувальниками. Цього разу екс-Фіналіст "Холостячки" вирішив відповісти на кілька запитань. На кадрах Тригубенко відверто розповів, ким хотів стати в дитинстві.

"Чесно, в дитинстві, я хотів стати каскадером. Мої улюблені передачі по телевізору були, це коли, хлопці на машинах переверталися, стрибали через вогонь і ось я хотів бути такою людиною. У дитинстві мені навіть велосипед було купувати небезпечно, тому я дуже люблю екстримальний спорт", - розповів Олексій Тригубенко.

Також, екс-учасник "Холостячки" розповів, хто про нього дбає.

"Тітка Наташа прибирає, ресторани готують. Звичайно, хочеться приїхати додому, а там, щоб тебе чекав кохана людина. Разом готувати, обговорювати справи, дивитися фільми...все буде", - поділився Тригубенко.

Раніше повідомлялося, улюбленці "Холостячок" Тригубенко і Задворний засвітилися разом і розкрили свій план: "Зараз поміняємося один з одним..."

Також, Ксенія Мішина після розриву з Еллертом зізналася, чи не шкодує про Тригубенка: "Дуже сильно чіпляло"

Politeka розповідала, "Не розумію, що зі мною": Фіналіст "Холостячки" з Мішиною Тригубенко поскаржився на свій стан



