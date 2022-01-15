Відома актриса Ксенія Мішина в новому інтерв'ю розповіла про свою участь в "Холостячці" і виборі між Еллертом і Тригубенком.

Як повідомляє Politeka.net, популярна актриса Ксенія Мішина, яка стала головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка" в інтерв'ю ютуб-каналу dorotye розповіла про свою участь у романтичному реаліті-шоу, а також поділилася думками щодо фіналіста проекту Олексія Тригубенка.

За словами Ксенії, вона довго придивлялася до Олексій, вона вважає його дуже харизматичним і серйозним чоловіком. Однак, у фіналі вибрала Олександра Эллерта, в якого дійсно закохалася. На запитання журналістки, чи не шкодує, що не вибрала Тригубенко, Мішина відповіла, що ні.

"Я довго придивлялася до Льоші Тригубенка. Він дуже харизматичний чоловік. І мене дуже сильно чіпляло те, що це дійсно стабільність, відповідальність і абсолютно щось інше, ніж було в Саші", - зізналася актриса.

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