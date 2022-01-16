Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в першому сезоні проєкту "Холостячка", де перемогу здобув Олександр Еллерт. Однак, через рік вони заявили про свій розрив. Також актриса є суддею проєкту "Україна має талант" разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.
Так, цього разу "Холостячка" опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина показала, як виглядає спросоння. Вона лежить в ліжку у своєму рідному домі у своєї мами. Мішина розповіла, як цінує ці моменти, коли їй вдається так провести ранок.
"Доброго ранку друзі, як же цінні ці моменти, коли є можливість поспати, особливо в рідному домі у матусі", - розповіла Ксенія Мішина.
Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.
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