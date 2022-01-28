Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и участница 10-го сезона "Холостяка" Анна Неплях кардинально сменила свой имидж и показала кадры с фотосессии.

Как передает Politeka.net, Анна Неплях прославилась как победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная". Также, она участвовала в 10-ом сезоне проекта "Холостяк". На своей странице в Инстаграм Анна Неплях показала кадры с фотосессии, где модель предстала в эпатажном образе. На ней белый брючный костюм и черный парик, который кардинально сменил её привычный вид (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

Также, свой образ модель дополнила черными туфлями "с пушком" на каблуке. В костюме Неплях подчеркнула изящность своей фигуры, демонстрируя разные позы перед камерой.

Поклонники оставили несколько комментариев под публикацией Неплях: "Вау, очень красивая кошечка", "Кошечка", "Огонь", "Затронуло... послевкусие дикого безумия".

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