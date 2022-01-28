Как передает Politeka.net, Анна Неплях прославилась как победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная". Также, она участвовала в 10-ом сезоне проекта "Холостяк". На своей странице в Инстаграм Анна Неплях показала кадры с фотосессии, где модель предстала в эпатажном образе. На ней белый брючный костюм и черный парик, который кардинально сменил её привычный вид (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).
Также, свой образ модель дополнила черными туфлями "с пушком" на каблуке. В костюме Неплях подчеркнула изящность своей фигуры, демонстрируя разные позы перед камерой.
Поклонники оставили несколько комментариев под публикацией Неплях: "Вау, очень красивая кошечка", "Кошечка", "Огонь", "Затронуло... послевкусие дикого безумия".
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
Анджелина Джоли на селфи с поклонниками показала свое настоящее лицо: никакой фоторетуши
Экс-ухажеры Огневич, которую преследует неадекватный фанат, неожиданно собрались вместе: "Мальчики, что вы так..."
Снегопады и морозы до -12 разделят Украину напополам, точный прогноз: какой будет погода
Сел в маршрутку и исчез: беда произошла с пропавшим украинцем, найдено тело
Ранее сообщалось, "Мисс Украина Вселенная" Неплях в корсете с кружевами влюбила в себя видом: "Тропикано женщина"
Также, "Мисс Украина Вселенная" раскрыла свой потенциал в нескромном образе: "Ждать, когда позовут сниматься в кино?"
Politeka рассказывала, "Мисс Украина Вселенная" Неплях рассказала о своем бывшем и что между ними сейчас: "Недолго он смог без тебя"