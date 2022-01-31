Как сообщает Politeka.net, на своей страничке в Instagram 48-летний украинский певец и композитор Александр Пономарев, который дважды был женат, но развелся, поделился фотографией с 51-летней исполнительницей Ириной Билык.
Так, Пономарев и Билык сидели за столиком в кафе, певица по-дружески положила руку на плечо Александру.
"Более 25 лет дружбы с Ириной Билык ❤️", - написал Александр.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Победитель "Холостячки" Задворный неожиданно появился в компании другого участника шоу: "Начался новый период"
Дважды разведенный Пономарев показал, с кем делит дом: «Красавица»
Расстроенная жена звезды "Голосу країни" Сасанчина призналась, почему ее родители не смогли увидеть крещение внучки: "К сожалению..."
Ольга Сумская пристыдила украинцев на прогулке в парке: "Люди..."
Поклонники прокомментировали фотографию.
"Такие друзья на вес золота!", "Вы легенды 👏 ", "Обожаю вас обоих ❤️ "," Мои любимчики 👏👏👏😍😍😍 ", "Мои кумиры из детства!❤️", "Вы взрослеете, Александр, а Ирина молодеет. И это здорово! Талант-самое главное. Публика любит вас 😊 ", "Хороши! 🔥❤️", - написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что Дважды разведен Пономарев показал, с кем делит дом: "Красавица".
Напомним, что Пономарев в День Соборности показал свою любовь к Украине: "Истинный патриот".
Также Politeka писала, что Билык рассказала о тайном романе с продюсером Верки Сердючки Никитиным: "Я мечтала, что он мне...".