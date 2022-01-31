Украинский певец Александр Пономарев поделился фотографией с исполнительницей Ириной Билык и рассказал об их дружбе, которая длится уже четверть века.

Как сообщает Politeka.net, на своей страничке в Instagram 48-летний украинский певец и композитор Александр Пономарев, который дважды был женат, но развелся, поделился фотографией с 51-летней исполнительницей Ириной Билык.

Так, Пономарев и Билык сидели за столиком в кафе, певица по-дружески положила руку на плечо Александру.

"Более 25 лет дружбы с Ириной Билык ❤️", - написал Александр.

Поклонники прокомментировали фотографию.

"Такие друзья на вес золота!", "Вы легенды 👏 ", "Обожаю вас обоих ❤️ "," Мои любимчики 👏👏👏😍😍😍 ", "Мои кумиры из детства!❤️", "Вы взрослеете, Александр, а Ирина молодеет. И это здорово! Талант-самое главное. Публика любит вас 😊 ", "Хороши! 🔥❤️", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что Дважды разведен Пономарев показал, с кем делит дом: "Красавица".

Напомним, что Пономарев в День Соборности показал свою любовь к Украине: "Истинный патриот".

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