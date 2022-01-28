Як пише Politeka.net, Ірина Білик є успішною українською співачкою, яка отримала звання заслуженої та народної артистки України. Зірка в інтерв'ю Маші Єфросиніній в програмі "Мій секрет" розповіла про свого першого цивільного чоловіка Юрієм Нікітіним.
"У Юрко ну якась була така манія не розповідати, що ми разом. Він говорив, що у мене багато шанувальників, що чоловіки говорять "секс-символ". Тому, давай не будемо нікому говорити, що ми разом. Він був продюсер, менеджер, музикант, все що завгодно, помічник. І так 8 років ми були разом", - розповіла Білик в Никитине.
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"Я мріяла, що він мені запропонує і зробить це весілля 8 років. Ось скільки ми жили...", - поділитися Білик.
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