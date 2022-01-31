Известная певица и жена бизнесмена Игоря Кучеренко Санта Димопулос рассказала о том, как провела первый месяц нового года в Дубае.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая победила в одном из сезонов шоу "Танців з зірками", поделилась в своем Instagram яркими кадрами из Дубая. Оказалось, что в ОАЭ звезда провела целый месяц вместе с семьей.

На новых фотографиях Санта запечатлена на прогулке в интересной локации. Перед камерой она появилась в ярком пестром костюмчике с интересным узором, который слегка развевается на ветру. Этот наряд красиво подчеркнул стройные формы певицы, свой образ она дополнила небольшой черной сумочкой. Волосы красотки аккуратно собраны, а на ее лице легкий макияж и стильные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографиям Димопулос рассказала, как начался ее год: "Я довольна своим началом этого года. Не смотря на погоду (не всегда хорошую), мне в этот раз очень зашло времяпрепровождения в Дубае) Мы сняли дом на месяц и очень размерено, спокойно, по-семейному, и по-домашнему провели это время. Регулярно занимались спортом, нормально питались, много проводили время с детьми, гуляли, отсыпались, читали, смеялись и радовались каждому дню".

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