Відома продюсер та українська співачка Наталія Могилевська, яка була головним суддею у шоу "Співають всі", здивувала виглядом в одному рушнику Віталія Козловського та Дмитра Коляденка.

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є популярним українським продюсером і співачкою. Також вона була головним суддею серед зоряної сотні на шоу "Співають всі".

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Наталія Могилевська позує в одному рушнику і без краплі макіяжу, показавши свою природну красу.

Відомий український співак Віталій Козловський і екс-коханий Ірини Білик Дмитро Коляденко не змогли пройти повз і завалили артистку компліментами: "Наша", "Красуня".

Також шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Наташенька, у вас дуже красиве і природне дорослішання. Хороша генетика і правильне ставлення до себе коханої. Я Вами милуюся і захоплююся", "Краса - це духовний стан душі! Ви прекрасні!", "Красуня, дуже круто зараз виглядаєш. У 100 разів крутіше ніж 10 років тому".

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