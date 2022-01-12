Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є популярним українським продюсером і співачкою. Також вона була головним суддею серед зоряної сотні на шоу "Співають всі".
Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Наталія Могилевська позує в одному рушнику і без краплі макіяжу, показавши свою природну красу.
Відомий український співак Віталій Козловський і екс-коханий Ірини Білик Дмитро Коляденко не змогли пройти повз і завалили артистку компліментами: "Наша", "Красуня".
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Також шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Наташенька, у вас дуже красиве і природне дорослішання. Хороша генетика і правильне ставлення до себе коханої. Я Вами милуюся і захоплююся", "Краса - це духовний стан душі! Ви прекрасні!", "Красуня, дуже круто зараз виглядаєш. У 100 разів крутіше ніж 10 років тому".
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