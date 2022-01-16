Віталій Козловський, який не так давно змінив імідж, показав, як виглядав кілька років тому, здивувавши виглядом.

Як пише Politeka.net, Віталій Козловський є успішним українським артистом і ведучим шоу на одному з музичних каналів разом з Ольгою Цибульською. Нещодавно Віталій вирішив піти на кардинальні зміни в зовнішності - збрити вуса і бороду, після чого його колега - Ольга, жартома навіть оголосила в розшук артиста. Не забуває Віталій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На першому сторіс Віталій показав, як виглядав чотири роки тому. На фото Козловський був з вусами і без бороди. Артист зробив селфі у ванній кімнаті.

"4 роки тому", - написав Віталій і запропонував вибрати фанатам з двох реакцій.

На другому фото був сучасний Козловський. Зірка був в аналогічній футболці і посміхався на камеру.

"Досі не можу звикнути...",- написав на другому сторіс Віталій.

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