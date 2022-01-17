Як пише Politeka.net, Віталій Козловський є успішним українським співаком і ведучим на ТБ, де знімається з колегою Олею Цибульською. Артист нещодавно вирішив кардинально змінити імідж-збрив вуса і бороду, чим відразу викликав бурхливі обговорення українців, а колега його навіть жартома оголосила в розшук. Тепер Віталій вирішив показати нові провокаційні кадри, поділившись ними в Instagram.
На нових фото Віталій з'явився з бородою і вусами. Мабуть, дані знімки були зроблені до зміни іміджу. На фото обличчя Козловського гладили чотири жіночі руки. Віталій опублікував два провокаційні знімки.
"Руки попшикали?",- написала Цибульська.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"2-е фото змусило посміхнутися", " Все, приручили таки...", "Які красиві пастельні манюкюри"," які білі зуби", " може, все-таки два пальці в рот?".
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А ще Politeka повідомляла, що Козловський показав, як кардинально змінив імідж
Також Politeka писала, що Віталій Козловський після зміни іміджу зворушив кадрами з пухнастим другом