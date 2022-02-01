Как сообщает Politeka.net, на официальной странице развлекательного шоу "Лига Смеха" в Instagram представили тренерский состав на девятый сезон проекта. Так, зрители вновь увидят в роли тренера актера и автора студии "Квартал 95" Александра Пикалова, певца и мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса, который с командой "В активном поиске" выиграл прошлый сезон, телеведущую и актрису Машу Ефросинину и актера театра и кино Станислава Боклана. Также в тренерское кресло вернется актер и комик Игорь Ласточкин.

Заметим, что в 9 сезоне "Лиги Смеха" появится новый тренер - российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева, которая дважды становилась чемпионом Высшей лиги КВН (1991 и 1993 годы).

Поклонники начали активно обсуждать изменения в тренерском составе в комментариях. Одни были "за" Татьяну Лазареву, другие - "против".

"Роставимо точки над "и" Лазарева имеет активную и точную позицию относительно войны Украины и России!! Хватит уже это обсуждать! Она классная, талантливая, и умная женщина", "Рад видеть Лазареву!!!", ";рать украиноязычного тренера??? Нет, куда, лучше взять Лазареву", "Очень удивлена видеть у нас Татьяну. Она талантлива, но ведь она из страны-агрессора. Как-то это неправильно...", "Вааааау Лазарева топ 🔝", " Не знаю как шутками, а участием Лазаревой внимание привлекли. В чем смысл? Ну, учитывая русские танки на границе 🤔 ", "Боги 🔥 Лазарева, точно буду смотреть этот сезон !!!", "Клоунада, где одни клоуны, но совсем не смешно", "КВН, ТЭФИ... каким образом это касается Украины? Эти награды у нас ничто", "А захотят ли выступать команды с российским тренером? это может быть комплекс, кто это выдумал, своих тренеров мало?", "Самый ужасный состав тренеров!🤮🤮🤮 Лазарева дупля в шутках на украинском не отбивает, Пикалов задолбал плоскотою юмора....Даже смотреть неохота ", - написали в сети.

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