Євген Кошовий і Потап вже пару років ведуть проект "Ліга Сміху" , в якому команди гумористів борються за звання кращих, передає Politeka.net.

У програмі підготували сюрприз для глядачів - спецвипуск. Про це оргінально повідомили Євген Кошовий і Потап в образах казкових персонажів Кая і Герди зі "Снігової королеви".(Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Зокрема, Євген Кошовий представив з себе героїню в червоному вбранні і перуці, а Потап був у светрі і шапочці.

"БИТВА СЕЗОНІВ🎄



Спецпроект "Ліги Сміху", в якому команда Потапа у складі перших двох сезонів протистоятиме команді Євгена Кошового, у складі якої останні два сезони 🤩



Прем'єра відбудеться в

П'ятницю⏰20:20 на «1+1"🖥

До зустрічі!🍿 😉 ",- написали автори поста.

Примітно, що в проєкті буде і Оля Полякова.

Публікація швидко зібрала понад 15 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Не, ну фірма, що тут скажеш", "Вау, чекаю❤️", " Хах😂, тепер не мучить питання з дитинства, як виглядати будуть Кай і Герда, коли підростуть😂 👏 🥳 😇 😂. Ну точно Ліга сміху! Ведучим і творцям цих образів - 👏👏🏻👏🔥😂🤗", - написали користувачі Мережі.

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