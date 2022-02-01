Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram ведущий Слава Демин опубликовал откровенное интервью с известной певицей и блогером MamaRika. Так, Демин поинтересовался, сколько исполнительница зарабатывает с блога Instagram, где за ней следит 443 тысячи людей.
Демин спросил певицу, сколько стоит один пост, однако та не захотела называть цифры.
"Пост может доходить даже до.... Ну в общем это не мало", - избежала ответа MamaRika.
Демину удалось выяснить, что рекламный пост на странице в MamaRika стоит примерно 1000$. Певица отметила, что цена зависит от количества подписчиков.
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"Многие считают, что блогерство - это не работа и что этим может заниматься каждый. Ошибаетесь 😉 Это работа, где работает фантазия и воображение для того, чтобы аудитории было интересно наблюдать за жизнью. Поэтому и стоимость постов не 20 грн 😉 ", - подписал видео Слава.
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