Известный украинский теле- и радиоведущий, друг Тины Кароль Слава Демин взял интервью у популярного блогера и певицы MamaRika и поговорил с ней о заработке в Интернете.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram ведущий Слава Демин опубликовал откровенное интервью с известной певицей и блогером MamaRika. Так, Демин поинтересовался, сколько исполнительница зарабатывает с блога Instagram, где за ней следит 443 тысячи людей.

Демин спросил певицу, сколько стоит один пост, однако та не захотела называть цифры.

"Пост может доходить даже до.... Ну в общем это не мало", - избежала ответа MamaRika.

Демину удалось выяснить, что рекламный пост на странице в MamaRika стоит примерно 1000$. Певица отметила, что цена зависит от количества подписчиков.

"Многие считают, что блогерство - это не работа и что этим может заниматься каждый. Ошибаетесь 😉 Это работа, где работает фантазия и воображение для того, чтобы аудитории было интересно наблюдать за жизнью. Поэтому и стоимость постов не 20 грн 😉 ", - подписал видео Слава.

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