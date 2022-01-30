Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram український теле- та радіоведучий, друг популярної співачки Тіни Кароль Слава Дьомін, який вів бекстейдж одного із сезонів шоу "Голос країни", часто показує шанувальникам своє життя та ділиться фотографіями і відео.
Цього разу Дьомін розповів шанувальникам, що вперше в житті спробував морський делікатес - устриці, та зізнався, що загалом йому сподобалося.
"Хлопці, ваше здоров'я! Ви знаєте, смак, хто не куштував устриці, такий цікавий. Відчуття ніби ти з'їв такий кислуватий гриб. Ну не погано, я думав, буде гірше", - поділився враженнями Дьомін.
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Шанувальники написали коментарі, але не всі оцінили.
"Люди їжте борщ, йому заміни немає, крім цієї гидоти. Не їв і не буду. То все понти", "Якщо чесно, то фігня😂Двічі куштував, хотів зрозуміти, в чому крутезна? Так і не зрозумів", "Я не пробувала, і чесно, не хочеться навіть", "Обожнюю! І різні сорти – різні за смаком! Якісь солодші, якісь солоніші, якісь більш "морські" і т.д.", "Я пробувала, але мені на смак був прямо як риба річкова з кислинкою, але це дуже смачно 😍", "А мені смак сирої риби, вдруге не хочу", - написали в мережі.
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