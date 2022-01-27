Співачка Мішель Андраде, яка стала ведучою "Орел і Решка", розповіла про свої нові стосунки після розриву з Ломакіним.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою і зіркою проекту "Орел і Решка". Артистка з юності зустрічалася з Виконавцем Микитою Ломакіним. У пари зав'язалися стосунки на одному з талант-шоу, але через п'ять років розійшлися. Як заявили артисти, вони виросли з цих відносин, тому вирішили закінчити їх. А в новому інтерв'ю співачка розповіла Слава Дьоміну, що тепер у неї є хтось інший.

Слава запитав у артистки, її хвилює те питання, що у неї немає відносин.

"Це складно, насправді. Тому що я не люблю про особисте життя розповідати. Гаразд, я можу сказати, що у мене є відносини. Тому складно приховати, так...",- сказала Андраде.

Також зірка розповіла, чому приховує цей факт: "Я не люблю про особисте життя говорити. Так, У мене є чоловічок, який зі мною. І ми давно зустрічаємося...".

"Мішель Андраде про свої нинішні стосунки. Як вважаєте, чому так всім цікава особисте життя публічних людей?",- написав Слава під відео в Instagram.

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