Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою і зіркою проекту "Орел і Решка". Артистка з юності зустрічалася з Виконавцем Микитою Ломакіним. У пари зав'язалися стосунки на одному з талант-шоу, але через п'ять років розійшлися. Як заявили артисти, вони виросли з цих відносин, тому вирішили закінчити їх. А в новому інтерв'ю співачка розповіла Слава Дьоміну, що тепер у неї є хтось інший.
Слава запитав у артистки, її хвилює те питання, що у неї немає відносин.
"Це складно, насправді. Тому що я не люблю про особисте життя розповідати. Гаразд, я можу сказати, що у мене є відносини. Тому складно приховати, так...",- сказала Андраде.
Також зірка розповіла, чому приховує цей факт: "Я не люблю про особисте життя говорити. Так, У мене є чоловічок, який зі мною. І ми давно зустрічаємося...".
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"Мішель Андраде про свої нинішні стосунки. Як вважаєте, чому так всім цікава особисте життя публічних людей?",- написав Слава під відео в Instagram.
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