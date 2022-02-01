Как пишет Politeka.net, 74-летняя певица София Ротару на своей странице в Инстаграм сообщила, что заразилась коронавирусом.
София Ротару отметила, что заболевание дало осложнения.
«Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…» - написала артистка.
София Ротару поблагодарила врачей за оказанную помощь и близких за поддержку.
Волочкова громко разругалась со своим ухажером, которого разыскивают в Украине: "Не прощу"
Знаменитый актер отошел в мир иной, семья опустошена: "Пустоту в сердцах не получится заполнить"
"Вот вам и любовь": трагические обстоятельства ухода из жизни знаменитого Куравлева всколыхнули Сеть
Трагедия произошла с людьми на железной дороге во Львовской области, никто не выжил: подробности
Нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на «Южмаше»: что известно о молодом бойце
«Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару», - говорится в сообщении.
На пост отреагировал муж российской Примадонны Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин.
«Дай Бог здоровья!» - написал он.
Единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко также прокомментировал пост.
«Мама, мы вместе», - отметил он.
Напомним, София Ротару засветилась на прогулке в шикарных мехах и получила массу комплиментов: "Очаровательная"
Как сообщала Politeka, юная внучка Софии Ротару поразила видом в оригинальной блузке: "Даже не узнала..."
Также Politeka писала, что моложавая Ротару в полупрозрачном наряде устроила фотосессию возле пальм: "Прекрасная Богиня Вселенной..."