Как пишет Politeka.net, 74-летняя певица София Ротару на своей странице в Инстаграм сообщила, что заразилась коронавирусом.

София Ротару отметила, что заболевание дало осложнения.

«Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…» - написала артистка.

София Ротару поблагодарила врачей за оказанную помощь и близких за поддержку.

«Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару», - говорится в сообщении.

На пост отреагировал муж российской Примадонны Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин.

«Дай Бог здоровья!» - написал он.

Единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко также прокомментировал пост.

«Мама, мы вместе», - отметил он.

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