Как передает Politeka.net, звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая сыграла Ольгу Николаевну в сериале «Папаньки», рассказала, что ранее была чем-то похожа на свою героиню.

Звезда призналась, что похожий стиль у нее был в 11 классе.

«В то время я была абсолютно другой Викой Булитко. Потому что у той Вики была причёска от Ольги Николаевны – каре с чёлочкой тёмного цвета. И я очень ярко красилась! Это меня сейчас лишний раз не заставишь накраситься, а в то время у меня были яркие губы, яркие глаза. Я носила короткую юбку и высокие каблуки, которые сейчас тоже лишний раз меня не заставишь надеть», - рассказала артистка.

И примерно в таком образе Виктория Булитко пошла на свое первое осознанное свидание. Это произошло, когда она училась в 11 классе и ходила на подготовительные курсы в машиностроительный институт (куда собиралась поступать параллельно с театральным).

«Я собиралась на это свидание с мыслями, что пригласил меня тот, кто больше мне понравился. Но оказалось, что ждал меня другой парень! Конечно, я ему ничего не сказала и мы потом еще некоторое время даже встречались», - поделилась актриса.

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