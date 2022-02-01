Как сообщает Politeka.net, 37-летняя певица Тина Кароль заинтриговала новыми кадрами в сторис своего Инстаграма.

«Это издевание. Они держат меня в заложниках», - сказала артистка в камеру, стараясь практически не шевелить губами.

Тина Кароль была запечатлена в строгом черном брючном костюме под которым оказался полупрозрачный корсет. Волосы певицы были выпрямены. а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Отметим, ранее в этом же образе Тина Кароль появилась в сторис актрисы Ольги Сумской со съемок нового шоу «Игры талантов».

Проект создан по ​​популярному мировому формату Game of Talents. В шоу простые украинцы будут сражаться за победу и денежный приз в сумме 150 тысяч гривен, при этом помогать им будут звезды шоу-бизнеса. Участникам нужно будет угадать скрытые таланты 11 человек, которые приложат максимум усилий, чтобы их скрыть.

Напомним, Кароль кардинально изменила жизнь победителя "Голосу країни", подарив квартиру, видео невероятного момента: "Чудеса бывают"

Как сообщала Politeka, неизданное видео Тины Кароль попало в Интернет, о нем знали всего лишь два человека

Также Politeka писала, что уставшая певица Тина Кароль пожаловалась на условия работы: "Это издевание"