Как сообщает Politeka.net, жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая недавно рассказала, что на все свои платежи и расходы, не считая рабочих, тратит около 50-60 тысяч гривен, не стерпела реакции фолловеров.
Кристину Горняк спросили неужели она действительно столько тратит в месяц, и посоветовали заняться благотворительностью.
«Траты бывают в месяц разными, бывают больше и меньше. Все зависит от разных моментов», - уточнила жена Владимира Остапчука.
При этом Кристину Горняк возмутило, что ей указывают, как распоряжаться собственными деньгами.
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«Деткам я помогаю всегда, уж поверьте мне, но терпеть не могу таких невоспитанных, как вы. Я ж не рассказываю вам, что лучше б вы почку продали и помогли кому-то или квартиру свою отдали бездомным… а вы почему-то считаете, что можете указывать, что кому делать», - ответила супруга Владимира Остапчука.
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