Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и "танцующий нотариус" Кристина Горняк, которая является второй женой популярного телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, часто радует фолловеров яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка ответила на вопросы поклонников в сторис и среди прочего рассказала об уколах красоты.

У девушки прямо спросили: "Кристина, а у вас свои губы или кололи? Очень красиво выглядят".

На это Горняк также прямо и откровенно ответила: "Последний раз контур губ делала в феврале 2019 года".

Отметим, что ранее Кристина вызвала негодование у некоторых украинцев, которые считают, что она слишком много тратит на себя. Напомним, ранее блогерша призналась, что в месяц может потратить около 50-60 тысяч гривен. Это вызвало бурную реакцию у фолловеров.

Напомним, Жена Остапчука, которая тратит 60 тысяч гривен в месяц, вызверилась на украинцев: "Терпеть не могу таких…".

Как сообщала Politeka, Ведущий шоу "Маска" Остапчук устроил шалости с женой: "Ох ты ж вау...".

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