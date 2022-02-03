Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и "танцующий нотариус" Кристина Горняк, которая является второй женой популярного телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, часто радует фолловеров яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка ответила на вопросы поклонников в сторис и среди прочего рассказала об уколах красоты.
У девушки прямо спросили: "Кристина, а у вас свои губы или кололи? Очень красиво выглядят".
На это Горняк также прямо и откровенно ответила: "Последний раз контур губ делала в феврале 2019 года".
Отметим, что ранее Кристина вызвала негодование у некоторых украинцев, которые считают, что она слишком много тратит на себя. Напомним, ранее блогерша призналась, что в месяц может потратить около 50-60 тысяч гривен. Это вызвало бурную реакцию у фолловеров.
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Напомним, Жена Остапчука, которая тратит 60 тысяч гривен в месяц, вызверилась на украинцев: "Терпеть не могу таких…".
Как сообщала Politeka, Ведущий шоу "Маска" Остапчук устроил шалости с женой: "Ох ты ж вау...".
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