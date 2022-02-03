Известная актриса и телеведущая Ольга Сумская оправдалась за своё участие в фильме "Любовь и блогеры".

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной актрисой и телеведущей. Как известно, недавно она приняла участие в съемках "детища" Владимира Остапчука - "Любовь и блогеры".

На этот раз в шоу "Неймовірна правда про зірок" актрисе вспомнили, как она три года назад сказала, что в кино наступает время "фастфуда" и каждый должен быть на своём месте. Однако сейчас Сумская снялась в одном кино с блогерами.

"Где мои друзья блогеры? На этот раз это совсем другое кино. Потому что эти люди - сами блогеры, им не нужно было ничего играть", — оправдалась Ольга Сумская.

Напомним, что в фильме "Любовь и блогеры" снимались также Владимир Остапчук, его жена Кристина Горняк, блогеры Анна Тринчер, Богдан Шелудяк и другие. Украинскую комедию уже можно посмотреть в кинотеатрах.

Также, недавно Ольга Сумская замахнулась на роль, которую ранее исполняла Людмила Гурченко. Это роль соблазнительницы в фильме "Любовь и голуби".

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