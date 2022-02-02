Телеведущий Сергей Притула, который был судьей "Україна має талант", решил попробовать свои силы на шуо "Игры талантов", которое ведет Дзидзьо.

Как пишет Politeka.net, Сергей Притула является успешным украинским телеведущим. Звезду в прошлом году пригласили судить проект "Україна має талант". А теперь стало известно, что Сергея пригласили в качестве звездного гостя на шоу "Игра талантов" с Дзидзьо.

"Держитесь крепче, ведь одним из звездных участников стал Сергей Притула! Уже готовимся к его фирменным приколяскам.

«Признаюсь, играть непросто – подсказки не всегда соответствуют видению, к тому же, на тебе лежит ответственность за участника», – поделился Сергей", біло написано в посте и добавлена фотография Сергея.

Также на страничке было заявлено, что против Притулы будет играть Анастасия Приходько.

"Раскрываем имя звездной участницы, которая будет играть против Сергея Притулы.

Анастасия Приходько присоединится к одному из участников и поможет ему выиграть 150 000 гривен

«Я впервые участвую в шоу такого формата! Я являюсь настоящим игроком – обожаю всевозможные игры, азарт, активность! Потому сделаю все, чтобы наша команда победила!» – рассказала Анастасия.

Напомним, "Игры талантов" с ведущим Dzidzio, появились первые кадры со съемок

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