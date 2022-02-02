Как пишет Politeka.net, Сергей Притула является успешным украинским телеведущим. Звезду в прошлом году пригласили судить проект "Україна має талант". А теперь стало известно, что Сергея пригласили в качестве звездного гостя на шоу "Игра талантов" с Дзидзьо.
"Держитесь крепче, ведь одним из звездных участников стал Сергей Притула! Уже готовимся к его фирменным приколяскам.
«Признаюсь, играть непросто – подсказки не всегда соответствуют видению, к тому же, на тебе лежит ответственность за участника», – поделился Сергей", біло написано в посте и добавлена фотография Сергея.
Также на страничке было заявлено, что против Притулы будет играть Анастасия Приходько.
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"Раскрываем имя звездной участницы, которая будет играть против Сергея Притулы.
Анастасия Приходько присоединится к одному из участников и поможет ему выиграть 150 000 гривен
«Я впервые участвую в шоу такого формата! Я являюсь настоящим игроком – обожаю всевозможные игры, азарт, активность! Потому сделаю все, чтобы наша команда победила!» – рассказала Анастасия.
Напомним, "Игры талантов" с ведущим Dzidzio, появились первые кадры со съемок
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