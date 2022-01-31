Як передає Politeka.net, Олена Шоптенко є відомим хореографом. Як відомо, танцівниця працювала в минулому сезоні шоу "Танці з зірками", де перемогу здобув Артур Логай. Також, варто відзначити, що Шоптенко сама колись брала участь у проекті, де працювала зі своїм екс-чоловіком Дмитром Дікусаром. Цього разу танцівниця опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показала себе на шоу"Ранок з Україною".
"Презентували сьогодні нову рубрику", - розповіла Олена Шоптенко.
"У ритмі румби зайшли в день разом з ведучими "Ранок з Україною", — поділилася Шоптенко танцем.
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Також, на шоу виступив популярний артист Артем Пивоваров, який виконав пісню "Міраж".
"Ми тут з "Ранок з Україною" затіяли невелике танцювальне реаліті. Буде цікаво", - заінтригувала Олена Шоптенко.
Нагадаємо, нещодавно хореограф поділилася знімками з нової фотосесії, де постала перед камерою в сукні кольору курної троянди.
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