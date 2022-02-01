На шоу "Ранок з Україною" відбулися зміни. До телеведучої Лілії Ребрик приєдналися нові, а улюблениця українців Маша Мельник не з'явилася в ефірі.

Як передає Politeka.net, популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик безліч років працює на телеканалі "Україна" і веде ранкову програму "Ранок з Україною". На сторінці телешоу в Instagram опублікували нове фото. На кадрі - нові ведучі "Ранок з Україною", де відсутня улюблениця українців Маша Мельник.

"Несподіваний, запальний і повний сюрпризів ефір чекає вас сьогодні! Новий "Ранок з Україною", в новій студії, з новими зірковими експертами та оновленим складом ведучих вітає вас! Відтепер до наших улюблених Лілії Ребрик, Анатолія Анатоліча та Григорія Германа приєднуються Іра Хоменко та Олександр Шадров", - розповіли на акаунті.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів, де висловили своє невдоволення щодо нових ведучих: "Залиште, як було! Нове не зайшло!", "Сюрприз не зайшов, влаштували якийсь балаган з ранку. Треба було робити відкриття студії з Машею і Германом, а не брати нових ведучих. З Понеділка зіпсували настрій", "Без Маші не буду дивитися", "Стало дуже незатишно, багато людей... до було в мільйон разів краще((( особливо з Машею".

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