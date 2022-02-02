Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт, который разошелся с Ксенией Мишиной, рассказал о своем достижении, поделившись в блоге.

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт стал популярным блогером после участия в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. И хоть с актрисой отношения Александру не удалось построить, за звездой теперь следят более 300 тысяч фанатов в Инстаграм. В этот раз он там опубликовал фото, на котором стоял рядом с режиссером Владом Климчуком.

"У меня дебют! Я в кино снялся)

Не знаю, дают ли Оскар за 7 слов и 15 секунд божественной игры, но крутой опыт я уже получил!

А еще крутой режиссер Влад Климчук новой украинской комедии.

Чем он крут? Начали снимать мою реплику и около пяти дублей, что-то его не устраивало… Моя подача! С ней все класс, но не для кино… И не удивительно, я треть жизни играл в квн/лига смеха, где есть реакция зрителя, сцена, вайб зала… Также сказывается моя работа ведущим, в ходе которой ты ориентируешься и на гостей… видишь эмоции… контролируешь баланс взаимодействия… учитываешь разные факторы и исходя из них подаешь информацию… в лайве… на съемочной площадке все иначе!

Перед очередной попыткой подходит Клим: «Ты в кадре один! Никого нет! Играть не для кого! Скажи себе! Только себе! Мысль вслух! Пробуй!».

Камера, мотор, мои 15 секунд, снято. Вау! Найти подход, объяснить, правильно подсказать, направить… сможет только человек, который знает, что делает. Вот чем он крут", - написал звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау, кум, гордимся", "Талантлив во всем", "Поздравляем с дебютом! Очень интересно узнать еще об одном таланте талантливого Эллерта!", "Красава во всем!!!".

Напомним, экс-участник "Холостячки" Рыбак рассказал, как его "обманула" самая важная женщина

А еще Politeka сообщала, что Эллерт пожаловался украинцам на неожиданную проблему и позавидовал Кошевому с Ткачом

Также Politeka писала, что Эллерт устроил фотосессию с "красоткой", о которой мечтает после разрыва с Мишиной



