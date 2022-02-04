Известный украинский продюсер и рэпер Потап поделился в сети забавным фото в модной красной кепке, которую натянул на глаза.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский рэпер, продюсер и муж Насти Каменских Потап (Алексей Потапенко), который был ведущим нескольких сезонов "Лиги Смеха", часто радует фанатов яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артист поделился в сети забавным кадром в модной красной кепке, которую натянул на глаза.

Похоже, фотографию Алексей сделал сам на телефон, он сидит в светлой комнате и подпирает голову рукой. Перед камерой исполнитель появился в белой футболке и красной кепке, которую надвинул на лицо, прикрывая глаза. Свой образ Потап дополнил массивными часами на руке и темными бусами на шее.

Артист на подписал свою фотографию, оставил лишь забавное эмодзи. А поклонники начали обсуждать снимок, оставляя эмодзи в ответ: "Поставлю лайк", "Мы ничего не видели", "Не палимся", "Мужчина огонь", "Красавчик", "Какой стильный".

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