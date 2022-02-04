Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным украинским телеведущим. Как известно, недавно он покинул Украину и укатил в Канаду, оставив свою жену Кристину Горняк дома. На этот раз Остапчук поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. Сейчас телеведущий пребывает в городе Торонто, где решил показать нереальный вид с окна многоэтажки, который раскрывает красоту города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Какой красивый вид", — подписал видео Владимир Остапчук.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Что за город?", "Где такой шикарный вид?", "Кадр из современного фильма ужасов", "Это просто Космос, как Завораживающе Красиво", "Очень красиво, аж дух захватывает", "Нереально красиво", "Холодная красота", "Вау", "Класс".

Ранее сообщалось, жена ведущего Остапчука ответила на вопрос об уколах красоты и похвасталась результатом: "Очень красиво"

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