Так, 35-летний Монатик опубликовал забавные кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых испуганно убегал по пляжу от "злого динозавра", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
В подписи Дмитрий раскрыл, что прячется под зубастым монстром - оказывается, мысли о работе мешают артисту наслаждаться отдыхом.
"Я и мои мысли о работе на отдыхе vol.2 🏃🏻〽️🦖", - говорится в сообщении.
Одними из первых пост прокомментировали жена Монатика и ведущая Леся Никитюк. Обе девушки оставили характерные смайлики.
"Огонь 😂😂😂"; "😂 почему так смешнооооо"; "🤣 вам с командой надо снимать и сниматься в кино"; "Ох, как хочется отдохнуть без тех динозавров😂"; "Аххх! Вы моя любовь!!!!"; "Да... Даже на отдыхе невозможно расслабиться))", - присоединились к обсуждению другие.
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Ранее Монатик показывал в соцсети "уголок" на Мальдивах, где предается мыслям о работе.
"Размышляем… восстанавливаемся… сочиняем… готовим…", - сообщил он в подписи, мечтательно вглядываясь ввысь на фото.
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