Так, 30-летняя Петрожицкая опубликовала в своем Инстаграм кадр с премьеры нового украинского фильма «Найкращі вихідні», передает Politeka.net. Дарья позировала вместе с младшей сестрой Анастасией и лучшим другом, тоже актером, Павлом Кружновым.

Троица получила удовольствие от просмотра фильма с участием Петрожицкой. Дарья посоветовала украинцам тоже посмотреть эту комедию.

"Мои ❤️ со мной на премьере «Найкращі вихідні»! Уже в прокате!!! Сходите в кинотеатр на наше кино - хорошее настроение Вам обеспечено ❤️❤️❤️ @thebestweekendmovie @filmua @atlasweekend", - говорится в подписи.

«Найкращі вихідні» состоит из четырех новелл, героев каждой из которых ждет безумное путешествие, как только они выходят за порог дома, чтобы отправиться в Киев. Ради любви парень из Германии устраивается волонтером на фестиваль, чтобы завоевать сердце девушки-организатора. Ребята из Кривого Рога устраивают отрывную мальчишескую вечеринку в столице. Юная одесситка ищет отца-рокера, которого не видела 10 лет. А карьеристка из Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, которое срывает ее младший брат.

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