Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец Макс Барских, который работает с Аланом Бадоевым, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артист удивил новым снимком и признаниями, которые оставил под ним.

На фотографии Макса почти невозможно разглядеть, все темное и мрачное. На нем узкий черный костюм с белой полоской, а на лице темная блестящая маска. Выглядит такой образ весьма специфично и необычно, однако, фанаты в восторге.

В подписи к публикации Барских написал: "Сколько Максов Барских в голове у Макса Барских? Много и зовут их по-разному. Если серьезно, я никогда не ограничиваю себя в том, о чем мечтать, что любить, о чем и как петь. С детства во мне уживается любовь к совершенно разной музыке. В этом году будет много релизов на разный вкус. Каждому найдётся свой Макс и своя музыка. Уже завтра встречайте первый трек моего нового музыкального проекта Recycling. Будем танцевать и петь на разные темы".

Напомним, Макс Барских в одних плавках подколол украинцев, похваставшись отдыхом: "Знаю, как утомительно...".

Как сообщала Politeka, Макс Барских вышел на сцену в черной сетке и заставил публику кричать: "Это любовь навсегда!".

Также Politeka писала, что Подруга Барских Романова в боди приковала взгляды к своим достоинствам: "Какая бейба".