Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи является легендарной итальянской актрисой и бывшей супругой Венсана Касселя. Звезде сейчас 57 лет и она продолжает выглядеть просто потрясающе. А на новом фото в Инстаграм Моника решила еще раз продемонстрировать, что выглядит моложе своих лет.
На снимке Беллуччи была в прозрачном платье и с необычным венком на голове. Звезда стояла у стены, впечатляя своей молодой красотой.
Фанаты поставили более 122 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ты шедевр, слов не хватит, чтобы описать тебя", "Ты живой шедевр", "Потрясающе, как обычно!!!", "Доброе утро, красавица", "Прекрасная мисс", "Самая красивая за все время", "Прекрасная королева", "Прекрасная всегда", "Тре самая красивая женщина в мире".
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