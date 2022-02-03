Актриса Моника Беллуччи, которой 57 лет, впечатлила новым образом в прозрачном платье, поделившись новым кадром в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи является легендарной итальянской актрисой и бывшей супругой Венсана Касселя. Звезде сейчас 57 лет и она продолжает выглядеть просто потрясающе. А на новом фото в Инстаграм Моника решила еще раз продемонстрировать, что выглядит моложе своих лет.

На снимке Беллуччи была в прозрачном платье и с необычным венком на голове. Звезда стояла у стены, впечатляя своей молодой красотой.

Фанаты поставили более 122 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты шедевр, слов не хватит, чтобы описать тебя", "Ты живой шедевр", "Потрясающе, как обычно!!!", "Доброе утро, красавица", "Прекрасная мисс", "Самая красивая за все время", "Прекрасная королева", "Прекрасная всегда", "Тре самая красивая женщина в мире".

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