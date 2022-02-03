Как сообщает Politeka.net, 37-летний ведущий Слава Демин, который берет интервью у украинских звезд, поделился интересными кадрами на своей странице в Instagram, где за ним следят 133 тысячи фолловеров.

Слава Демин с ногами залез на стол, где принял странную позу.

«Сижу, жду гостей на интервью», - написал телеведущий.

Слава Демин также анонсировал, что в ближайших выпусках выйдут интервью с солисткой группы Kazka Александрой Зарицкой, избранником «Холостячки» Ксении Мишиной Александром Эллертом и певицей Светланой Лободой.

Кадры комментируют пользователи Сети.

«Ого, круто», «Сразу видно, интеллигент, обувь снял», «Огонь», - пишут в комментариях.

Напомним, в одном из недавних своих интервью Славе Демину удалось выяснить, что рекламный пост на странице в MamaRika стоит примерно 1000$. Певица отметила, что цена зависит от количества подписчиков.

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