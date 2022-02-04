Как пишет Politeka.net, 16-летний одессит Муаяд Абдельрахим обрел популярность после победы на шоу "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. Теперь о талантливом парне узнала вся Украина, и за ним следят тысячи поклонников в Инстаграм.
В новом посте Муаяд Абдельрахим поделился радостной новостью.
«Уже в понедельник премьера песни Instagram! Песня будет в двух вариантах! На русском и украинском😉», - написал он.
Но на этом Муаяд Абдельрахим не ограничился. Впереди у него еще съемка клипа к этой песне.
«А еще в субботу снимаю клип на эту песню. Впервые в моей жизни будет съемка в нескольких локациях с профессиональной командой🎥 Пожелайте удачи», - поделился юный певец.
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Отметим, Муаяд Абдельрахим ранее уже публиковал небольшие фрагменты новой композиции.
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