Юный певец Муаяд Абдельрахим, который победил на шоу "Співають всі", заинтриговал украинцев откровением на странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 16-летний одессит Муаяд Абдельрахим обрел популярность после победы на шоу "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. Теперь о талантливом парне узнала вся Украина, и за ним следят тысячи поклонников в Инстаграм.

В новом посте Муаяд Абдельрахим поделился радостной новостью.

«Уже в понедельник премьера песни Instagram! Песня будет в двух вариантах! На русском и украинском😉», - написал он.

Но на этом Муаяд Абдельрахим не ограничился. Впереди у него еще съемка клипа к этой песне.

«А еще в субботу снимаю клип на эту песню. Впервые в моей жизни будет съемка в нескольких локациях с профессиональной командой🎥 Пожелайте удачи», - поделился юный певец.

Отметим, Муаяд Абдельрахим ранее уже публиковал небольшие фрагменты новой композиции.

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