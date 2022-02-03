Певица Тина Кароль, которая в 2006 году представляла Украину на Евровидении в Афинах, стала первым членом жюри на Нацотборе.

Как пишет Politeka.net, на страничке "Суспільне. Євробачення" объявили первого члена жюри Нацотбора. Первой стала певица Тина Кароль, которая в 2006 представляла Украину на Евровидении в Афинах.

"Тина Кароль в жюри нацотбора на Евровидение-2022

В 2006 году в Афинах Тина Кароль с песней Show me your love представляла Украину на песенном конкурсе Евровидения, где заняла 7-е место. В 2020 году была членом жюри Национального отбора на Евровидение. За свою 19-летнюю музыкальную карьеру у народной артистки более 20 музыкальных и телевизионных премий.

Кто сядет за судейский стол рядом с Тиной Кароль, станет известно совсем скоро", - написано в публикации и добавлена фотография Кароль.

Фанаты поставили сотни лайков и начали обсуждать новость:

"Станет известно сегодня всех члено жюри?", "Невероятная новость", "Ожидаемо", "Икона. Это невероятно , самая лучшая", "Нежность. Тиночка Кароль любовь моя, жди на меня", "Ну, по крайней мере, не Лобода".

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