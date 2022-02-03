Как пишет Politeka.net, ведущий проектов "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук стал участником шоу «Хто зверху», которое ведут Леся Никитюк и Сергей Притула.
Владимир Остапчук был в команде Сергея Притулы вместе с ведущим Славой Деминым и Владимиром Черняком.
В третьем раунде команды должны были продемонстрируют, как они разбираются в современных хитах и легендарных композициях, но показали даже больше. Так, когда начала играть песня «Скандал» Тины Кароль, Владимир Остапчук не сдержался и устроил жаркие танцы, пародируя певицу.
Похоже, ведущему удалось повеселить не только публику, но и коллег.
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Как известно, Тине Кароль приписывали роман с молдавским исполнителем, с которым они пересеклись в шоу «Голос», где были тренерами участников.
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