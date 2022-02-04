Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт стал популярным блогером после финала на шоу первого сезона "Холостячка". Мужчина пытался построить доверительные и серьезные отношения с главной героиней проекта - актрисой Ксенией Мишиной.
Одни даже обменялись специальными кольцами и жили вместе, однако из-за неожиданных разногласий разошлись. Причем пара отказалась комментировать увиденное и даже не дала никакого комментария.
После их не раз замечали на совместном отдыхе, а также вечерах с друзьями. Однако и тогда Эллерт и Мишина отрицали отношения. Спустя несколько недель Мишина заявила, что она расстались окончательно и говорить об этом не будет.
В этот раз спустя время мужчина решил впервые прокомментировать ситуацию в специальном интервью для Славы Демина:
Ани Лорак в купальнике не смогла забыть о работе даже на фоне пальм: "Уже не знает, чем привлечь внимание"
Трагедия случилась с маленькой украинкой: была очень доброй и неразлучной с сестрой
Снег, порывистый ветер и не только: украинцев предупредили о новых погодных испытаниях
Ушла из жизни красивейшая актриса ХХ века: "В нее невозможно было не влюбиться"
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
«14-го февраля эксклюзивное интервью с Сашей Эллертом о расставании (или не расставании) с Ксенией Мишиной» - пишет Демин.
Ранее в соцсети Александр выложил забавное фото в автомобиле, на котором показал, как выглядит, когда снимает головной убор. Поскольку у комика густая шевелюра и модная стрижка, ношение шапки действительно портит его прическу.
Напомним, Эллерт устроил фотосессию с "красоткой", о которой мечтает после разрыва с Мишиной: "Больше шансов...".
Как сообщала Politeka, Эллерт после разрыва с Мишиной напугал украинцев постаревшим видом: "Саня, тебе...".
Также Politeka писала, что Эллерт после разрыва с Мишиной похвастался "космическим" отдыхом с единственной дочерью: "Лучший курорт".