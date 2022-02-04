Известный комик и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт решился рассказать о своих отношениях с Мишиной.

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт стал популярным блогером после финала на шоу первого сезона "Холостячка". Мужчина пытался построить доверительные и серьезные отношения с главной героиней проекта - актрисой Ксенией Мишиной.

Одни даже обменялись специальными кольцами и жили вместе, однако из-за неожиданных разногласий разошлись. Причем пара отказалась комментировать увиденное и даже не дала никакого комментария.

После их не раз замечали на совместном отдыхе, а также вечерах с друзьями. Однако и тогда Эллерт и Мишина отрицали отношения. Спустя несколько недель Мишина заявила, что она расстались окончательно и говорить об этом не будет.

В этот раз спустя время мужчина решил впервые прокомментировать ситуацию в специальном интервью для Славы Демина:

«14-го февраля эксклюзивное интервью с Сашей Эллертом о расставании (или не расставании) с Ксенией Мишиной» - пишет Демин.

Ранее в соцсети Александр выложил забавное фото в автомобиле, на котором показал, как выглядит, когда снимает головной убор. Поскольку у комика густая шевелюра и модная стрижка, ношение шапки действительно портит его прическу.

Напомним, Эллерт устроил фотосессию с "красоткой", о которой мечтает после разрыва с Мишиной: "Больше шансов...".

Как сообщала Politeka, Эллерт после разрыва с Мишиной напугал украинцев постаревшим видом: "Саня, тебе...".

Также Politeka писала, что Эллерт после разрыва с Мишиной похвастался "космическим" отдыхом с единственной дочерью: "Лучший курорт".