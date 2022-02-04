Катя Осадчая взяла интервью у известного телеведущего родом из России, который ей похвастался долгожданным событием.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - популярная украинская телеведущая, которая ведет "Світське життя". Катя на новых сторис, которые были опубликованы на страничке "Світське життя", пообщалась с украинским телеведущим родом из России Алексеем Сухановым .

На кадрах Суханов достал телефон, где хвастался паспортом гражданина Украины.

"Суханов хвастается долгожданным украинским паспортом", - были подписаны кадры.



"Паспорт гражданина Украины", - сказала на сторис Осадчая.

До этого телеведущий хвастался этим событием на своей страничке в Инстаграм.

"…Сегодня я стал полноценным – с документами – гражданином моей Украины!", - написал радостно Алексей.

А в одном из интервью Суханов признался, что ждал гражданства на протяжении двух лет:

"Я ждал этого два года. Были моменты абсолютного отчаяния, непонимания почему все так".

Известно, что у телеведущего были сложности с получением гражданства несмотря на то, что был указ президента Украины. Ведь Алексею необходимо было отказаться от российского гражданства.

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